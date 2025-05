Al Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo la 2a edizione della Coupe de France

Ritorna al Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo sabato 10 maggio la Coupe de France giunta alla seconda edizione , importante appuntamento sportivo e istituzionale nell’ambito del gemellaggio tra le città di Sanremo e Mentone, con la collaborazione e patrocinio del Consolato onorario di Francia per la Provincia di Imperia, rappresentato dal Console onorario avv. Luca Fucini.

La gara partirà alle 9 del mattino e proseguirà per tutta la giornata , si prevedono circa 80/90 giocatori, dei quali trenta provenienti dalla vicina Costa Azzurra che si sfideranno in una gara 18 buche Stableford tre categorie, con premi ai primi classificati e premi speciali per i giocatori francesi.

La giornata, cui parteciperanno le delegazioni istituzionali delle due cittadine rivierasche, si concluderà con la premiazione della gara alle ore 17.30 circa nei saloni della Club House del Circolo Matuziano , seguirà un rinfresco per tutti i partecipanti al termine della manifestazione. Si tratta di un appuntamento molto importante, proprio nel rapporto di gemellaggio tra le due città, per condividere anche in campo turisticosportivo iniziative e avvenimenti, nell’ottica di una fattiva e concreta collaborazione per lo sviluppo del nostro territorio, tra Italia e Francia, secondo l’indirizzo tracciato dal recente trattato del Quirinale per la creazione di un GECT (Gruppo Europeo di Collaborazione Territoriale), istituto attualmente in fase di preparazione.