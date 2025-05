Sanremo: assessore Sindoni riceve Alessandro Castagnino, campione italiano master nei 10.000 metri

Ieri mattina l’assessore al turismo e allo sport Alessandro Sindoni ha ricevuto a Palazzo Bellevue Alessandro Castagnino, presidente dell’ASD Foce Sanremo, che ha conquistato il titolo di campione italiano Master nei 10.000 metri ai “Campionati Italiani Assoluti Master” di atletica leggera, disputati nei giorni scorsi a Brugnera (Pordenone).

“Ho voluto congratularmi personalmente con Alessandro Castagnino – dichiara l’assessore Sindoni – per i continui successi sportivi e per questo titolo, conquistato con tanto impegno e tanta passione. Rinnovo i complimenti per il traguardo raggiunto, che ci rende davvero orgogliosi.”