Il Parco delle Alpi Liguri al Festival della Montagna di Cuneo: appuntamento importante nel weekend

Sabato 10 e domenica 11 maggio il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri sarà presente al Festival della Montagna di Cuneo, giunto alla sua terza edizione, con uno stand espositivo per accogliere tutti i visitatori desiderosi di scoprire e riscoprire la natura e la montagna del Ponente Ligure, i borghi e le tradizioni dell’area protetta.

L’Ente Parco promuoverà al pubblico piemontese l’eccezionale patrimonio naturalistico, culturale e di biodiversità che lo rendono una meta turistica e sportiva di grande richiamo, riconosciuta ufficialmente anche dal marchio della Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS).

In occasione del Festival verranno esposti tutti gli eventi in programma per la stagione primavera-estate: il “Maggio dei Parchi della Liguria”, il calendario 2025 di escursioni guidate gratuite con bus navetta in collaborazione con il Comune di Triora e i cammini devozionali per il Giubileo 2025 scelti e promossi dalla Regione Liguria e dal Sistema Parchi nelle 7 Diocesi liguri.

Lo stand del Parco Alpi Liguri sarà allestito presso l'area espositiva "Villaggio Alpino" di Via Roma, con orario di apertura dalle 14 alle 18 per la giornata di sabato 10 maggio e dalle 9:30 alle 18 per domenica 11, mettendo a disposizione del pubblico la già sperimentata ed efficace realtà virtuale: indossando un visore 3D a 360 gradi si potrà provare, comodamente seduti, l’ebbrezza dell’arrampicata sulle pareti di roccia della Valle Argentina, il volo in parapendio sulla Valle Arroscia, la mountain-bike in mezzo al bosco oppure il canyoning fra le acque dei torrenti della Val Nervia, alla scoperta delle mille possibilità offerte dal vasto territorio del Parco in ogni stagione dell’anno.

“Anche a Cuneo verrà dunque portato avanti l’importante lavoro di promozione dell’area protetta svolto dall’Ente, sottolinea il presidente Alessandro Alessandri, con la partecipazione, fra le altre attività, anche a eventi e fiere di rilievo nazionale e internazionale, per dare sempre maggior visibilità a un territorio che continua a puntare sul turismo sostenibile e sulle attività outdoor, ma anche su cultura e le tradizioni nei borghi storici. Rinnoviamo quindi l'impegno sul fronte dello sviluppo e promozione del territorio dove il Parco con la sua attività si conferma, ancora una volta 'motore' indispensabile'”.

Particolarmente prestigiosa sarà dunque la presenza al Cuneo Montagna Festival, che quest’anno ha scelto di mettere al centro le nuove generazioni e le loro visioni della montagna, di grande importanza nell’ottica del futuro sviluppo e della crescita dei territori alpini. Uno spazio di reciproca conoscenza e di scambio di esperienze, con talk, incontri, spettacoli ed esperienze sportive; un evento che porterà nel capoluogo della “Granda” tutta la vitalità delle valli circostanti e non solo, per far conoscere una montagna che va oltre la memoria, e che sta prendendo strade per una nuova contemporaneità, seguendo sentieri di innovazione e provando a reinventarsi.