Taggia: firmata la convenzione per la gestione del campo Sclavi, via libera ad Argentina Arma e Riviera dei Fiori 2.0

Nuovo capitolo per il futuro del campo sportivo Ezio Sclavi di Levà. Questa mattina, nella sede del Comune di Taggia, è stata ufficialmente sottoscritta la convenzione che assegna la gestione dell’impianto sportivo alle società Argentina Arma e Polisportiva Riviera dei Fiori 2.0 fino al 31 dicembre 2027. Un accordo atteso da tempo, che prevede anche la possibilità di estendere la durata per ulteriori 18 mesi, come autorizzato dall’amministrazione comunale.

Con la firma dell'intesa, si chiude una vicenda lunga e complessa che aveva visto in passato un acceso contenzioso tra cordate concorrenti. Inizialmente l’aggiudicazione dello Sclavi era andata alla coppia Sanremese-Taggia, ma a seguito della loro rinuncia il bando è stato riassegnato alle attuali società vincitrici.

Le due realtà dilettantistiche che ora avranno in carico l’impianto, nelle scorse settimane avevano già adempiuto agli obblighi burocratici con il versamento della fideiussione e oggi hanno consegnato le polizze assicurative richieste. La strada è quindi tracciata per avviare i lavori di riqualificazione del campo, che versa attualmente in uno stato di abbandono. Le erbacce crescono incontrollate e l'intera struttura necessita di un importante intervento di manutenzione.