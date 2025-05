Calcio. Dal 10 maggio aprono le iscrizioni al Camp estivo dell’Ospedaletti per ragazzi nati tra il 2012 e il 2019

Da sabato 10 maggio si apriranno le iscrizioni per il Camp estivo dell’Ospedaletti per le annate dal 2012 al 2019.

Il Camp si svolgerà al campo ‘Ciccio Ozenda’ e si svilupperà su quattro settimane: dal 16 al 20 giugno, dal 23 al 27 giugno, dal 30 giugno al 4 luglio e dal 7 all’11 luglio con orario di entrata tra le 8.30 e le 9 e orario di uscita tra le 16.30 e le 17.

Un ricco programma di allenamento con giochi propedeutici per preparare l’attività, sviluppo e perfezionamento della tecnica di base e attività per promuovere il lavoro di squadra e la comunicazione. Inoltre, dopo ogni pranzo (incluso nel prezzo) ci sarà il tempo libero per andare in spiaggia e fare il bagno.

Il costo del Camp orange è di 180 euro per una settimana, 320 euro per due, 470 euro per tre e 600 per quattro, con scoutistiche previste per le famiglie che vogliono iscrivere più di un ragazzo (20% per la seconda iscrizione, 30% per la terza).

Per informazioni è possibile contattare i mister Ivan Miatto (328 6027407) e Marco Anzalone (347 8123684).