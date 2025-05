Gioco in Liguria, i dati del casinò di Sanremo

Il 2024 è stata un’ottima annata per la casa da gioco della riviera, con numeri che confermano l’andamento degli anni precedenti. Bene anche il gioco online.

Il gioco d’azzardo, sia online, sia sul territorio, resta una passione per gli italiani. Lo testimonia l’ottima performance, rilevata in tutto il 2024, dal Casinò di Sanremo, che ha chiuso con un incasso pari a 51,7 milioni di euro. Sebbene sia stata registrata una flessione del 1,8% rispetto al 2023, i risultati ottenuti superano il traguardo che la direzione della sala da gioco si era posta a inizio anno. L’azienda infatti è in una fase di consolidamento dei risultati ottenuti negli ultimi anni e che hanno visto, nel 2023, un aumento del capitale sociale fino a 12 milioni di euro.

Tali risultati sono da valutare in un ambito competitivo in cui bisogna continuamente fronteggiare la concorrenza dei siti di casinò online, relativamente ai quali anche i dati dei primi due mesi del 2025 risultano in crescita. I casinò migliori online secondo le valutazioni di iGaming.com, infatti, lo scorso mese di febbraio hanno consolidato la leadership del settore. La spesa totale sui siti legali è aumentata del 11,5% rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Questa crescita è in linea con quella già registrata a gennaio. Anche nel primo mese dell’anno infatti il dato relativo alla spesa online nei casino AAMS aveva fatto registrare un incremento del 15,9% rispetto al gennaio 2023. Tali dati non tengono conto del gioco sommerso, effettuato sui siti privi della concessione per il mercato italiano.

Quanto ha incassato il casinò della riviera

Tornando al Casinò di Sanremo, uno dei quattro casinò tradizionali in Italia, gli introiti sono stati in gran parte generati dalle slot machine. Questa tipologia di gioco, apprezzatissima anche a distanza, ha portato a un incasso complessivo di ben 38,9 milioni di euro in tutto il 2024. Mentre i giochi tradizionali da casinò, come blackjack, roulette, baccarat, hanno incassato 12,8 milioni di euro. Dato che comunque mostra un incremento del 1% rispetto al 2023.

Ma quanto hanno vinto i giocatori? I numeri sulle vincite sono parziali. Infatti sono stati diffusi solo quelli relativi ai jackpot superiori a 4999 euro: in totale sono stati vinti oltre 12 milioni e seicentomila euro. Il 2025 è un anno molto importante per la casa da gioco che ha festeggiato il suo 120° anniversario. Ricorrenza accompagnata da una serie di eventi e mostre che porterà probabilmente a un ulteriore incremento dei dati relativi al gioco nel corso dell’anno.

Anche chi non ha la passione del gioco può godersi l’offerta di questa prestigiosa location, ideale anche per trascorrere una serata al ristorante o sul roof garden. Non è necessario essere giocatori, infatti per godersi la una proposta culinaria di alto livello della struttura e il bellissimo panorama della costa ligure. Ricordiamo che il Casinò di Sanremo ha anche il proprio portale online, che opera con una regolare concessione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il sito ha totalizzato un incasso quantificato in 4,095 milioni di euro.

I dati regionali sul gioco online

Restando sul tema del gioco online, i dati più recenti sono quelli pubblicati nel Libro nero dell’azzardo realizzato da CGIL e Federconsumatori e pubblicato a maggio 2024. Dalla ricerca effettuata su tutto il 2023 la Liguria è risultata essere la regione con il più alto dato pro-capite, per quanto riguarda il gioco online, nel Nord Italia. Nel corso del 2023 infatti i liguri hanno giocato in media 1815 euro a testa, mentre le vincite sono state di 1,835 miliardi di euro.

Il picco, tra i comuni liguri, è stato registrato a Ventimiglia; la cittadina con 4310 euro pro-capite si posiziona 17esima in classifica tra i comuni che giocano di più. I dati vanno riferiti a una media nazionale di 1925 euro pro capite. In Liguria sono poco più di 342 mila i conti attivi sui siti dei casinò online legali, circa 321 ogni mille residenti della regione tra i 18 e i 74 anni.

















