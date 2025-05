Sanremo Rugby, cinque squadre in campo tra Parabiago e Cogoleto: “Impariamo molto dalla partecipazione a eventi di questo tipo”

Un lungo fine settimana di partite tra Parabiago e Cogoleto per cinque formazioni del Sanremo Rugby.

Il 1° maggio, allo stadio ‘Venegoni-Marazzini’ di Parabiago, gli Under 14 allenati da Diego Capelli hanno partecipato a “Un torneo che vale” organizzato dai padroni di casa.

“Torniamo a casa con molti insegnamenti, la squadra ha affrontato con determinazione e impegno ogni partita - commenta Diego Capelli - come sempre, impariamo molto dalla partecipazione a eventi di questo tipo. Molti gli spunti su cui lavorare e poterci migliorare per concludere al meglio la stagione”.

Gli Under 6, 8, 10 e 12, invece, sono stati impegnati tra sabato e domenica al campo ‘Calcagno’ di Cogoleto nel “Torneo dell’Acciuga” organizzato dalle Vespe.

“È stata una bellissima giornata di sport con sei piccoli atleti pronti a vivere un’altra emozionante esperienza fuori casa - dice Alexandra Munteanu, allenatrice dell’Under 6 - l’atmosfera era carica di energia e allegria. La nostra Festa del Rugby è stata un momento tutto dedicato al gioco, al divertimento e alla voglia di stare insieme. I nostri ragazzi si sono messi in gioco con entusiasmo e spirito di squadra. È bello vedere come, evento dopo evento, crescano non solo tecnicamente, ma anche come gruppo unito e affiatato”.

“Abbiamo visto un miglioramento nella difesa individuale, in attacco siamo riusciti a giocare insieme con un buon sostegno al portatore - così Ilaria Latronico, tecnica dell’Under 8 - tanta la grinta e la passione messe in campo dai nostri leoni, anche se dobbiamo ancora trovare la chiave per reagire positivamente quando ci sentiamo sotto pressione. Queste esperienze ci permettono di metterci alla prova confrontandoci con diverse realtà, l’unico modo per crescere e affiatare sempre di più questa squadra che ci sta regalando tante soddisfazioni”.

“I nostri leoncini hanno disputato un torneo in salita, essendo contati tra assenze e infortuni - prosegue Giacomo Battistotti, tecnico dell’Under 10 - al mattino abbiamo perso contro Novara, Cogoleto e Cus Po, mentre nel pomeriggio i bambini sono riusciti ad avere una bellissima reazione d’orgoglio disputando due bellissime partite ottenendo la vittoria contro Gattico e Superba. I nostri ragazzi non hanno mollato e hanno capito che possono giocarsela con molte squadre e che non bisogna mai mollare in questo bellissimo sport. Sono fiero di come hanno reagito”.

“Siamo scesi in campo con alcune assenze importanti, ma questo non ci ha fermati - conclude Manuel Calabrò, allenatore dell’Under 12 - partita dopo partita abbiamo lottato sia in difesa che in attacco come dei veri leoni, sfiorando il podio e conquistando il quarto posto. Sono super orgoglioso dei miei ragazzi”.