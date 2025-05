Downhill, due atleti della Psv Ng Team di Vallecrosia a Caldirola (Foto e video)

"Percorso veloce di circa 3 km fra rocce e radici che si conclude con un buon tempo, sotto i tre minuti, ma una caduta di Romeo Ventura nonostante un 03.04 delle qualifiche compromette il buon esito della gara" - racconta la Psv Ne Team - "Sorte diversa per Matteo Botto che conclude il tracciato con il tempo di 03.08.902 a freddo".

"Nonostante l'essere contento di come sia andata, alcuni dolori alle gambe, una scivolata subito alla partenza e la bici monopiastra hanno un po' influenzato il focus ma non per questo avrei potuto fare meglio" - commenta Matteo Botto -"Sicuramente torno a casa con un'esperienza forte: respirare la competizione non ha prezzo soprattutto in questa disciplina".