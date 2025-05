Basket 3x3 studentesco: i ragazzi dell'Istituto 'C. Colombo' terzi ai campionati regionali di Celle Ligure (Foto)

Ottimo terzo posto per i ragazzi dell'istituto 'C. Colombo' di Sanremo ai campionati studenteschi regionali di basket '3x3' svolti a Celle Ligure. Dietro le corazzate Spezia e Savona gli alunni Ferrandini, Pinto, Lupi e Borriello hanno combattuto fino all'ultimo secondo, dando dimostrazione delle loro capacità e della grinta messa in campo.

"Grazie di tutto - sottolinea la dirigenza dell'istituto sanremese - e pronti per il prossimo anno scolastico, quando sarete chiamati a migliorare questo terzo posto con un anno d'esperienza in più".