Arma di Taggia, "Dal curare al prendersi cura": incontro sul diabete all'istituto alberghiero 'E. Ruffini - D. Aicardi' (Foto)

"Dal curare al prendersi cura" è stato il tema al centro dell'incontro svoltosi oggi all'istituto alberghiero 'E. Ruffini - D. Aicardi' ad Arma di Taggia. Gli studenti hanno preso parte al secondo incontro del progetto 'Insieme facciamo rete' promosso da tre associazioni: Aie, Amarti & Adgp Aps.

"Il focus della giornata è stato il diabete" - fanno sapere gli organizzatori - "Il diabete deriva dal greco antico διαβήτης, diabètes, che deriva da διαβαίνω, diabàino, 'passare attraverso', ed è una malattia cronica caratterizzata dalla presenza di elevati livelli di glucosio nel sangue, l'iperglicemia, e dovuta a un'alterata quantità di funzione dell'insulina".

Per l'occasione i relatori sono stati il dottor Riccardo Borea, pediatra ed ex direttore uscente del Gaslini Diffuso di Imperia ed Efisia Palmas, volontaria di Adgp Aps. Erano presenti anche Jessica Gentile, volontaria di Amarti, ed Enrico Dasso, volontario di Adgp Aps. "Queste giornate sono importantissime per poter entrare in contatto e in simbiosi con i ragazzi, tutto ciò aiuta a trasmettere loro i fondamentali per poter affrontare una malattia cronica" - sottolineano gli organizzatori - "Lo scopo del progetto è quello si sensibilizzare i ragazzi sulle malattie croniche invisibili. L'evento si è concluso con un momento emozionante grazie alla testimonianza diretta di Enrico, chi meglio di una persona con il diabete dall'età di 8 anni può spiegare cosa comporta convivere con il diabete quotidianamente".