Sanremo, la Confcommercio dà il via alla raccolta firme per corso Garibaldi: "Serve sicurezza e decoro"

La Confcommercio di Sanremo ha avviato una raccolta di firme fra esercenti e residenti per interventi urgenti volti al miglioramento di corso Garibaldi.

“Nell’esprimere la nostra preoccupazione riguarda a diverse problematiche che affliggono la nostra via principale, corso Garibaldi, spiega il presidente della Confcommercio di Sanremo Andrea Di Baldassare, riteniamo di dover sollecitare interventi concreti al fine di riqualificarla e renderla nuovamente attrattiva. Il nostro impegno e il nostro lavoro si concentra sull’obiettivo di riportare corso Garibaldi alla bellezza passata, per fare in modo che ritorni ad essere un importante centro commerciale”.

La Confcommercio nella petizione appena lanciata punta in particolare l’attenzione sulla presenza di mendicanti e altri soggetti spesso presenti nella zona, che creano disturbo; sulla necessità di un rigoroso controllo del rispetto delle aree destinate al carico e scarico delle merci; sulla necessità di maggior pulizia miglior cura dell’arredo urbano; sull’attivazione dell'impianto di videosorveglianza già autorizzato dal prefetto; sull’installazione di dossi e rifacimento dei passaggi pedonali e sulla necessità di una maggior presenza delle Forze dell’ordine.

“Ci auguriamo che il Comune di Sanremo prenda in seria considerazione queste problematiche, conclude Di Baldassare, avviando un dialogo costruttivo con i commercianti ed i cittadini, per il miglioramento della qualità della vita in corso Garibaldi. Prendiamo anche atto con favore del tavolo riunitosi in Prefettura proprio su richiesta del sindaco Alessandro Mager e auspichiamo che ciò possa contribuire al rafforzamento della presenza delle Forze dell'ordine a presidio di alcune zone cittadine, fra cui corso Garibaldi”.