Taggia, il 9 maggio lavori sui pozzi in località Teglie: possibili disservizi al servizio idrico

Venerdì' 9 maggio, dalle 9 alle 12, Rivieracqua comunica che in località 'Teglie' a Taggia verranno eseguite delle prove idrauliche sui pozzi e per questo motivo potranno verificarsi dei cali di pressione e fenomeni di opalescenza nell'acqua distribuita alle utenze.

Ciò riguarderà le utenze del comune di Taggia a monte della stazione FS con possibili brevi interruzioni del servizio idrico per gli appartamenti ubicati nei piani superiori degli edifici.

Rivieracqua si scusa per il disagio, ma evidenzia come tali interventi siano necessari ed urgenti per garantire la continuità del servizio idropotabile.