Yoshinryu Judo Cup: ecco i risultati ottenuti dalla ASD Yoshinryu Judo di Bordighera (foto)

Oltre 240 giovani judoka, provenienti da Francia, Belgio, Genova, Savona e dall'intera provincia di Imperia, si sono dati appuntamento al Palasport di via Diaz per la 6ª edizione della Yoshinryu Judo Cup, organizzata dall’ASD Yoshinryu Judo di Bordighera.

L’evento ha coinvolto le categorie Fanciulli (2016-2017), Ragazzi (2014-2015) e Esordienti A (2013). Per questi ultimi, la gara aveva valore di selezione ufficiale della rappresentativa ligure per il Trofeo CONI 2025, in programma a Lignano Sabbiadoro dal 28 settembre al 1° ottobre.

Tra i momenti più apprezzati anche una esibizione di Judo Kata, proposta dai bambini delle categorie Fanciulli e Ragazzi, coordinati dal Maestro Cumia, responsabile regionale FIJLKAM. Hanno partecipato 15 società provenienti da Italia, Francia e Belgio

L’organizzazione è stata snella ed efficiente, ricevendo numerosi complimenti da tecnici e dirigenti. Ha portato il saluto istituzionale l’Assessore allo Sport del Comune di Bordighera, avv. Marzia Baldassarre, che ha ringraziato lo Yoshinryu per il lustro dato alla città. Oltre mille persone hanno affollato il palazzetto nel corso della giornata.

Per lo Yoshinryu Judo Club è stata una giornata particolarmente significativa, con il debutto in gara delle giovani cinture bianche:

● Elettra Anfosso

● Daniel Gioffré

● Lorenzo Marafioti

● Tommaso Zantedeschi.

Altri atleti dello Yoshinryu presenti: Daromir Abdurakhimov, Elia Baffi, Valentina Bartolomai, Giorgio Carnesecca, Chloe Cernatu, Kate Comai,Ana Elshani, Mattias Farvelli, Zoe Giovene, Kinga Lancini, Cecilia Mantegazza, Gioele Mone, Dali Nsibi, Anna Pastorino Ceraso, Mirko Pelosi, Greta Rusconi, Lucrezia Tognetti, Gabriel Zappia. Grande emozione per gli atleti con disabilità, che hanno esaltato e commosso il pubblico, con una piccola competizione guidata.

"Un grazie speciale, spiega la società, va ai genitori e agli atleti volontari dello Yoshinryu, che hanno reso possibile ogni aspetto dell’evento con grande spirito di squadra. E per finire in dolcezza, la gelateria “Voglia di Gelato” di Bordighera ha offerto un cono a tutti gli atleti. Il prossimo appuntamento per il dojo è previsto per il 24-25 maggio a Savona.