Vittorio Russo della Riviera Triathlon 1992 si aggiudica l'Olimpico di Candia: prima vittoria assoluta

“La prima volta non si scorda mai!” Scrive Vittorio Russo sul proprio profilo Facebook. E sarà così. L’atleta della Riviera Triathlon 1992 vince la sua prima gara assoluta: il Triathlon Olimpico di Candia giunto alla 28ima edizione. Una gara storica, come quelle di una volta perché la scia in bici è vietata e il percorso in bici non è semplice. La tattica di Vittorio è chiara: provare ad avantaggiarsi nelle prime due frazioni e gestire l’eventuale vantaggio durante la corsa.

La frazione di nuoto di 1,5 km vede l’atleta di Imperia uscire 3° dall’acqua in un piccolo gruppo formato da Enrico Oggeri e Antonio Tondi. Ma è durante la frazione ciclistica che Vittorio costruisce il proprio capolavoro. Infatti, Vittorio spinge sui pedali e dopo i 40 km di bici scende con oltre 3′ di vantaggio sul secondo. Inizia la corsa e l’obiettivo è gestire il vantaggio. Vittorio Russo taglia il traguardo in 2h00’12”. A seguire Giuseppe Hernis del Rho Triathlon Club con il tempo di 2h03’26”. Chiude il podio Edoardo Azario del K3 Cremona con il tempo di 2h04’00”.

Felice coach Maurizio De Benedetti che commenta: “Abbiamo iniziato la preparazione di questa stagione con l’obiettivo del Campionato Italiano di Triathlon Medio che si terrà a Barberino del Mugello il prossimo 2 giugno. Questa vittoria ci fa capire di essere sulla strada giusta. Lavorare con Vittorio è un piacere che va al di là del rapporto tecnico/atleta. Questa sua bellissima gara riempie di gioia tutta la squadra.” Nella stessa gara, al via e al traguardo anche Cesare Russo, papà di Vittorio. Al traguardo è risultato 81° assoluto con il tempo di 2h34’38” e 4° nella categoria M4.