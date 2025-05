Petanque: il Ventimiglia vince sul velluto contro la Bovesana in attesa della partita decisiva per il primo posto a Genova

Come da pronostico, il G.S.Petanque Ventimiglia, guidato dall'allenatore Michele Zuppardo, ha prevalso senza difficoltà contro le piemontesi della Bovesana vincendo quasi tutte le gare in programma e così confermando il primato in classifica con le forti genovesi dell'ABG che saranno le prossime avversarie nell'ultimo incontro di campionato che chiuderà la prima fase e che decreterà la griglia dei play-off fra le prime quattro del torneo per l'aggiudicazione del titolo italiano.

Le vittorie sono state ottenute con Peirano, Claps e L. Greco ( che sostituiva in gara Grillo) nella prima gara a terne col punteggio di 13-10. Nella seconda terna, successo più netto per Peirano, Anselmi e Grillo per 13-1. Dominio poi nelle tre gare a coppie: Bagalà con R. Greco vincevano le prime due rispettivamente per 13-6 e 13-5, mentre nella terza, Anselmi con De Luca, si affermavano per 13-6.Vittoria anche nella gara di tiro con precisione con Liliana Greco per 15-6.Infine nelle tre gare individuali, l' unica vittoria era di Simona Bagalà per 13-10, poi una gara terminava in parità 11-11 con Simona Claps, mentre l'unica sconfitta era di Liliana Greco per 4-13 sulla Oggero con il confronto fra le due squadre già definito da tempo a favore delle ragazze ventimigliesi.

Ora occorre attendere il 15 giugno quando riprenderà il campionato con l'ultima giornata nella quale si affronteranno a Genova le attuali capolista e cioè, l'ABG e il G.S. Petanque Ventimiglia per decretare la vincente di questa prima fase.