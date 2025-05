Bordighera, il Judo Simonazzi trionfa con due atlete alla finale A1 Cadetti (foto)

Un traguardo straordinario per Francesca Lanzafame e Alessia Calimera.

Lo scorso fine settimana, il Judo Simonazzi ha preso parte alla prestigiosa Finale A1 Cadetti, svoltasi a Mola di Bari. Due le atlete in gara a rappresentare la società: Francesca Lanzafame (48 kg) e Alessia Calimera (63 kg), che si sono guadagnate l’accesso a questo evento d’élite grazie a risultati di assoluto rilievo.

Francesca si era qualificata con un eccezionale oro alla Finale A2, mentre Alessia, attualmente 10ª nel ranking nazionale, ha staccato il pass di diritto per la massima competizione giovanile.

Va sottolineato con orgoglio che questa è la seconda partecipazione consecutiva alla Finale A1 Cadetti sia per Alessia che per Francesca, così come per il Judo Simonazzi. La storica prima partecipazione risale allo scorso anno, quando entrambe le atlete si erano qualificate per la Finale A1 disputata al PalaFIJLKAM di Ostia, segnando un momento memorabile per la nostra società.

Ma non è tutto: Alessia Calimera non è nuova a questi palcoscenici. Due anni fa, sempre al PalaFIJLKAM, aveva conquistato il bronzo nella Finale A1 nella categoria Esordienti B, un risultato che l’aveva già proiettata tra le migliori giovani judoka d’Italia. La sua crescita costante è testimonianza della dedizione e della qualità del percorso intrapreso.

Purtroppo, a Mola di Bari né Francesca né Alessia sono riuscite a raggiungere i risultati sperati. Ma la sola presenza in una competizione così selettiva, dove si radunano le eccellenze del judo italiano, rappresenta un traguardo straordinario, specie per una piccola realtà come Bordighera. Portare due atlete tra le migliori d’Italia è qualcosa che va oltre il risultato del singolo incontro.

"Chi cade sette volte, si rialza otto, è questo lo spirito che ci anima, dicono dalla società. Anche se resta un po’ di naturale dispiacere per il risultato, non c'è alcuna delusione: c’è solo la consapevolezza di avere imboccato la strada giusta, fatta di impegno, sacrificio e ambizione. Lo staff del Judo Simonazzi è già al lavoro, con la testa proiettata verso il futuro, per crescere, migliorare e tornare ancora più forti. Il judo insegna che ogni caduta è un’occasione per rialzarsi con maggiore determinazione. Non ci si misura solo con le vittorie, ma con la forza con cui si affrontano le difficoltà. È proprio nei momenti duri che si forgiano i veri guerrieri".

"Non si perde mai: o si vince, o si impara. E noi stiamo imparando, insieme. Perché ogni incontro, ogni trasferta, ogni tatami calcato in giro per l’Italia, ci avvicina un passo alla volta ai nostri sogni. E per raggiungerli serve testa, cuore e coraggio. Grazie Francesca, grazie Alessia. Il vostro cammino è solo all’inizio. E noi saremo sempre con voi, passo dopo passo, caduta dopo caduta, vittoria dopo vittoria. Il tatami vi aspetta. Noi siamo già lì. Un ringraziamento speciale a tutti i ragazzi del dojo.Ogni passo che fate, ogni allenamento che affrontate, vi porta più vicino a realizzare il vostro sogno. Francesca e Alessia sono un esempio di come la determinazione e la passione possano portare lontano. Voi tutti siete in grado di fare lo stesso! Anche se per poco non avete avuto l'opportunità di competere a questo livello, sappiate che siete più vicini di quanto pensiate a raggiungere traguardi straordinari. Non arrendetevi mai. La strada è lunga, ma con il cuore e la mentalità giusta, ogni traguardo è alla vostra portata. Noi siamo con voi, sempre. Il vostro cammino è appena iniziato. Il tatami vi aspetta".