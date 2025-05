19 medaglie per la Canottieri Sanremo alle regionali: ecco i risultati

Dopo avete ottenuto la qualificazione per la Coppa del Mondo con Amanda Embriaco la scorsa settimana la Canottieri Sanremo si è messa in luce nuovamente questa domenica alla prima gara regionale della stagione conquistando ben 19 medaglie suddivise tra categorie giovanili e assolute. La gara si e svolta nel porto di Savona sulla distanza dei 200 mt .

I primi a scendere in acqua sono stati i più giovani alcuni dei quali alla loro prima esperienza agonistica.

Nella categoria AllieviI A oro per Giordano Riccardo

Allievi B oro per Giordano Davide Cadetti AM oro per Salvi Mattia e bronzo Per Amoui Matteo Cadetti AF oro e argento per Van Den Boo Rafaela e Lisi Martina in k1 e oro insieme del k2 Cadetti BM oro per Trosso Matteo Cadetti BF oro e argento per Scordino Noemi e Dos Santos Janaina.

Subito dopo hanno preso il via le gare degli U16 dove la compagine bianco azzurra ha ottenuto un un oro un argento e un bronzo nel K1M con Cherif IIbrahim Grancini Enea e Sanchez Tommaso un 4 e un 6 posto con Lavagno Samuele e Maccario Nicolò un oro e un argento nel K2M con Cherif/Lavagno e Boeri Riccardo/Sanchez un oro nel k4M con Grancini/Sanchez/Maccario/Boeri.Nella categoria femminile un oro e un argento nel K1 con Sanchez Carolina e Lisi Martina

Nella categoria U18 oro per il k2M di Vitulano Matteo e Semeria Simone bronzo nel k1M con Grancini Enea.Nel settore femminile oro argento e bronzo nel K1JF con Sanchez C. Pompili Valentina e Dos Santos Jolanda oro nel K2 con Pompili V./Pompili Viola oro nel k4 con Pompili/Sanchez/Pompili /Dos Santos

Nella categoria Senior oro e argento per Embriaco Amanda e Pompili Viola ne K1 oro per Pompili V./Dos Santos J. nel k2 e oro per Amanda Embriaco nel KL3 paracanoa.

"Siamo contenti dei nostri ragazzi ,la stagione agonistica è ancora molto lunga e impegnativa ma vedendo come il gruppo si è impegnato durante l 'inverno ,come è riuscito ad ad affrontare gli impegni scolastici e il clima non sempre favorevole all allenamento pensiamo di poter ottenere buoni risultati anche durante la stagione estiva".Queste le riflessioni dei due allenatori della Canottieri Sanremo Monica Albarelli ed Enrico Amabile.

Prossimi appuntamenti importanti saranno il 18 Maggio a Milano dove verranno assegnati i titoli liguri sulla distanza dei 500 mt il 24/25maggio a Candia con la prima prova Nazionale Canoa giovani e dal 20 al 25 maggio quando Amanda Embriaco sarà in Polonia a Poznan per la Coppa del Mondo di Paracanoa .