La città di Sanremo si è trasformata ieri in un autentico laboratorio all'aperto grazie al censimento delle erbe spontanee urbane che crescono nel cuore del centro storico. Nonostante la pioggia, oltre cinquanta partecipanti hanno preso parte con entusiasmo alla passeggiata guidata da Marco Damele, scrittore, botanico ed esperto di biodiversità locale. L'evento, inserito nel programma delle celebrazioni organizzate dal Comune di Sanremo per il centenario della nascita di Libereso Guglielmi, ha offerto ai cittadini e agli appassionati un'opportunità unica per conoscere meglio le specie vegetali che crescono spontaneamente negli angoli della città.

Libereso Guglielmi, grande divulgatore della botanica, ha lasciato un'eredità importante legata alla conoscenza e al rispetto della natura. Il censimento delle erbe spontanee urbane si è rivelato non solo un'occasione didattica, ma anche un momento di riscoperta e di valorizzazione del patrimonio naturale della città. Tra vicoli e piazzette del centro storico, Marco Damele ha guidato i partecipanti attraverso un viaggio botanico, illustrando le proprietà e la storia di alcune delle piante più comuni, spesso poco considerate ma di grande importanza per l'ecosistema urbano. L'iniziativa ha dimostrato che, anche in contesti cittadini, la natura sa resistere e offrirci un'opportunità di connessione con l'ambiente che ci circonda. Un modo perfetto per rendere omaggio a Libereso Guglielmi, celebrando il suo amore per la biodiversità e la sua capacità di vedere nelle erbe spontanee una ricchezza inestimabile.