Meditaggiasca: grande successo per "Olio a Merenda", con i bambini testimonial e promotori delle eccellenze del territorio (Foto)

Un grande successo per "Olio a Merenda", il laboratorio di cucina, incentrato sull’olio extravergine d’oliva Taggiasca, dedicato a famiglie e bambini, promosso dal Comune di Taggia e da Espansione eventi di Paola Savella nell'ambito della rassegna Meditaggiasca Expo Valle Argentina e Armea.

Nel cuore del suggestivo borgo di Taggia, annoverato tra i "Borghi Più Belli d’Italia", l’evento ha trasformato i bambini della scuola primaria in entusiasti ambasciatori dell’olio extravergine di oliva taggiasca, protagonista di una giornata dedicata alla scoperta delle tradizioni gastronomiche locali e alla promozione di una merenda sana e genuina, a base di “Pane di Triora”.



Curato dall’Associazione delle Antiche Vie Del Sale, il laboratorio ha offerto un’occasione preziosa di apprendimento e gioco. Ideato e condotto da Franco Laureri, responsabile comunicazione e marketing dell’associazione, l’evento ha coinvolto i giovani partecipanti nella preparazione di gustose merende con prodotti locali, guidati dai promettenti chef dell’Istituto Alberghiero Ruffini sotto la supervisione della docente Claudia Fornara, e arricchiti dai preziosi consigli dell’esperto di alimentazione Stefano Beschi. Il presidente di "Oro di Taggia", Luciano Beranger, ha saputo affascinare i bambini attraverso la tecnica dello storytelling, conducendoli alla scoperta dello spirito autentico di Taggia, borgo medievale intriso di storia e tradizione contadina. L’esperienza ha favorito un profondo coinvolgimento, con la partecipazione entusiasta di grandi e piccini in stimolanti degustazioni, creando un prezioso momento di aggregazione e condivisione intergenerazionale.

“Taggia non è solo la cornice di questo evento, ma ne rappresenta l’anima, il ‘Genius Loci’ che lega l’olio extravergine alla sua storia e cultura”- ha dichiarato Luciano Beranger. Vedere il coinvolgimento di grandi e piccoli in un’esperienza che valorizza il nostro ‘oro giallo’ ci conferma quanto sia importante tramandare questa eccellenza attraverso la narrazione e la condivisione, soprattutto con le nuove generazioni."

Maria Grazia Blanco, dirigente dell’Istituto Alberghiero Ruffini, ha evidenziato come "iniziative come "Olio a Merenda" rappresentino un ponte tra scuola e territorio, offrendo agli studenti esperienze autentiche che valorizzano le eccellenze locali e arricchiscono il loro percorso educativo, favorendo dinamiche di peer education”.

Alessandro Navone, presidente delle Antiche Vie Del Sale, ha sottolineato il valore educativo dell’evento: "Con ‘Olio a Merenda’ abbiamo dimostrato come un approccio ludico e didattico possa trasmettere ai più giovani i valori della nostra storia contadina. Il nostro impegno è proprio questo: preservare e tramandare l’identità di questi territori, affinché le nuove generazioni ne diventino custodi”.