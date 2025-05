Sanremo, il Trofeo Casinò si chiude col botto: Reggi vince per KO nel match clou, trionfi anche per Schinina e Zito (Foto)

Gran finale al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo per il Trofeo Casinò Sanremo di boxe, che nella serata di sabato ha regalato emozioni e colpi di scena davanti a un pubblico entusiasta. Dopo i 15 combattuti match pomeridiani, tra cui quattro finali regionali Under 19 e incontri femminili, il clou dell’evento è stato affidato a tre incontri professionistici di alto livello, che hanno infiammato il ring e decretato tre vincitori italiani.

Ad aprire la serie è stato Federico “El Tano” Schinina, che ha superato per KO il georgiano Giorgi Gotchoshvili nella categoria superwelter, dando prova di ottima tecnica e potenza.

È poi salito sul quadrato Francesco Zito, pugile della Gladiator Ventimiglia, che ha affrontato il moldavo Ruslan Sudarev in un match combattuto fino all’ultimo secondo. Alla fine l’ha spuntata Zito, vincendo ai punti con decisione unanime dei giudici, tra gli applausi del pubblico ligure.

Infine, il momento più atteso: il match tra Daniele Reggi, atleta della Palestra Testudo di Milano, e il britannico Paul Hilz. Reggi ha dimostrato fin da subito grande controllo del ring, alzando il ritmo round dopo round, fino a chiudere per KO tecnico nel corso dell’incontro. Una vittoria netta che conferma la sua preparazione in vista della futura sfida per il titolo tricolore.

Il Trofeo Casinò Sanremo ha così consacrato la città dei fiori come palcoscenico d’eccellenza per la boxe, in un evento che ha saputo unire agonismo, spettacolo e passione sportiva. Soddisfazione da parte dell’organizzazione e dell’assessore allo sport Alessandro Sindoni, che ha sottolineato il valore di iniziative come questa per la promozione dello sport sul territorio.

(Foto Erika Bonazinga)