Calcio, Prima Categoria. Ospedaletti padrone del proprio destino: tre punti contro l’Imperiese e ora tutto si deciderà allo spareggio

È andato tutto come si poteva immaginare. L’Ospedaletti ha regolato senza troppe difficoltà la pratica Imperiese all’ultima giornata di campionato e ha conquistato i tre punti che gli consentono di agganciare il Baia Alassio in testa alla classifica a quota 65 punti e, quindi, di giocarsi il salto in Promozione allo spareggio.

La gara si sblocca al 21’ con una punizione calciata da Grifo sulla quale Russo si fa trovare pronto battendo di testa il portiere avversario. La ripresa si apre con la traversa colpita da Zito che fa da antipasto al raddoppio: al 68’ è sempre il numero 10 a battere un calcio piazzato, questa volta è Zito a rispondere ‘presente’ e a trafiggere Toja Rodriguez. La gara, di fatto, si chiude al 76’ quando Schillaci finalizza nell’angolino l’azione iniziata da El Kamli.

Al 90’ il verdetto: il Girone A di Prima Categoria non ha un vincitore, Ospedaletti e Baia Alassio si contenderanno il salto in Promozione nello spareggio in programma domenica 11 maggio in campo neutro.

“Continuo a fare i complimenti a questo gruppo - commenta mister Fabio Luccisano al termine della partita - oggi sono stati bravi su un terreno piccolo e difficile, contro un avversario che ha dato il massimo. Siamo stati bravi a subire pochissimo e una menzione va anche ai giovani che oggi sono entrati in campo. Questo gruppo stupisce sempre tutti. Siamo arrivati primi insieme al Baia Alassio e nessuno se lo aspettava, ora c’è questa finalissima. Ci prepareremo come tutte le settimane, sapendo che è una partita fondamentale e che siamo stati bravi ad arrivarci. Affronteremo un avversario forte. Sarà partita secca e anche gli episodi possono fare la differenza. Siamo stati bravi tutti, dai giocatori ai dirigenti che dimostrano di tenerci. Ora andremo a giocarci una finalissima meritatamente, ce la siamo guadagnata in ogni partita”.

Imperiese - Ospedaletti 0-3

Marcatori: 21’ Russo, 68’ Zito, 76’ Schillaci

LE FORMAZIONI

Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Bacciarelli, 3 Cordì, 4 Barbagallo (55’ 14 El Kamli (82’ 20 Cosenza)), 5 Cianci, 6 Saih, 7 Russo, 8 Sartori, 9 Zito (83’ 19 Angeli), 10 Grifo (70’ 16 Molinari), 11 Schillaci (77’ 18 Colucci)

A disposizione: 12 Calcina, 13 Ambesi, 15 Siberie, 17 Cascone

Allenatore: Fabio Luccisano

Imperiese: 1 Toja Rodriguez, 2 Plebani, 3 Meda (73’ 15 Stabile), 4 Velasque De La Cruz, 5 Baroni, 6 Alloisio, 7 Gaggero, 8 Ansaldi (66’ 19 Secci), 9 Burdisso, 10 Gorlero (53’ 16 Mollaymeri), 11 Dedja (73’ 14 Borrelli)

A disposizione: 12 Benedetti, 13 Allosia, 17 Li Causi, 18 De Simeis, 20 Ceppi

Allenatore: Alessandro Ambrosini

Arbitro: Sig. Dario Ghiso (Savona)

Ammoniti: Meda