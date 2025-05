Brugnera, trionfo tricolore per Alessandro Castagnino: il presidente della Foce Sanremo è campione italiano nei 10.000 metri Master

Un successo costruito con anni di sacrifici, allenamenti quotidiani e partecipazioni a gare sempre più impegnative: Alessandro Castagnino, presidente dell’ASD Foce Sanremo, ha conquistato il titolo di campione italiano Master nei 10.000 metri ai Campionati Italiani Assoluti Master di atletica leggera, disputati a Brugnera (Pordenone).

Un trionfo arrivato in una gara particolarmente dura, corsa sotto il sole cocente delle 13:40, che ha messo a dura prova tutti i partecipanti. Castagnino ha stretto i denti e ha dato il massimo, portando a casa una vittoria straordinaria che rende orgogliosa non solo la società sanremese, ma tutta la comunità sportiva locale.

"Siamo fieri di te, come atleta e come presidente – scrive la società Foce Sanremo in un messaggio carico di emozione – Vittorio Bertellotti e Kelly Ternelli sarebbero stati orgogliosi di un simile risultato. Sei e continuerai a essere un esempio per tutti, soprattutto per i giovani che si avvicinano all’atletica leggera".

Una vittoria che va ben oltre il valore sportivo: è la dimostrazione che passione, dedizione e spirito di squadra possono portare a risultati eccezionali. Per Castagnino e per tutta la Foce Sanremo, questo è un giorno da incorniciare.