Sanremo, guantoni d’autore al Casinò: la grande boxe torna protagonista con 15 incontri e 3 match pro (Foto)

Il Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo si è trasformato oggi nel tempio della boxe ligure, ospitando il Trofeo Casinò Sanremo. Un pomeriggio e una serata interamente dedicati alla “nobile arte”, con un programma ricco di incontri tra dilettanti, finali regionali Under 19 e match professionistici, organizzato dalla storica società Sanremo Boxe, da oltre mezzo secolo punto di riferimento per il pugilato in città e non solo.

Sul ring allestito nella prestigiosa sala si svolgono 15 match, tra cui quattro finali regionali Youth che valgono l’accesso alle finali nazionali di novembre. A rappresentare la Sanremo Boxe ci sono anche due giovani talenti locali: Thomas Villa e Ryan Mounassef, in gara rispettivamente nelle categorie 55 e 65 kg. Presente anche il meglio della boxe del Ponente ligure, con atleti provenienti dalle palestre Fighting Boxe di Imperia, Gladiator di Ventimiglia e Team Moschitta di Camporosso.

Grande attesa per il gran finale con tre match professionistici. Il primo vede sfidarsi Federico Schinina (Rossetto Boxe Genova) e il georgiano Giorgi Gotchoshvili nella categoria superwelter. A seguire, ancora nei superwelter, Francesco Zito (Gladiator Ventimiglia) affronta il moldavo Ruslan Sudarev. Il main event è affidato a Daniele Reggi della Palestra Testudo di Milano, opposto al britannico Paul Hilz: un incontro sulle 8 riprese che rappresenta un test fondamentale in vista della futura sfida tricolore di Reggi.

“Siamo felici di ospitare un evento così importante – ha dichiarato l’assessore al Turismo, Alessandro Sindoni – che celebra il ritorno del grande pugilato in una cornice prestigiosa come quella del Casinò, dando lustro alla città di Sanremo”.

L’organizzazione ha ringraziato il Comune per il patrocinio, il Casinò per l’ospitalità e la Federazione Pugilistica Italiana della Liguria per il supporto, insieme alla palestra Testudo di Milano. Con il Trofeo Casinò Sanremo, la boxe torna a far battere il cuore sportivo della Riviera dei Fiori.