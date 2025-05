Pallamano, l'Abc Bordighera scende in campo contro la capolista Puget Thenier (Foto)

L'Abc Bordighera torna in campo. La squadra di pallamano bordigotta oggi pomeriggio, alle 18, giocherà contro la capolista Puget Theniers.

"Dopo una lunga pausa, la compagine bordigotta capitanata dal rientrante Andrea Lupi, affronterà la capolista Puget Theniers, valida come settima giornata del campionato dipartimentale pre eccellenza seconda fase" - fa sapere l'Abc Bordighera - "I giocatori della coppia di coach Dall'acqua е Bissaro, affronteranno in trasferta la squadra più in forma di questa competizione, infatti, i padroni di casa, sono primi senza aver subito sconfitte, dunque, sarà una partita impegnativa, dove servirà concentrazione determinazione е anche un pizzico di fortuna".

"L'Abc, durante questa fase di pausa, ha affrontato a Mentone la squadra locale, con il risultato di 31 a 30 per i padroni di casa" - dice l'Abc Bordighera - "Un buon test match per fare capire ai coach dove lavorare al meglio per affrontare questo mese di maggio, periodo in cui i bordigotti giocheranno tutti i fine settimana".

I giocatori convocati sono Bellan V., Sasso A., Anfosso M., Anfosso S., Bertolassi C., Ferrari М., Filippi S., Lupi A (Cpt), Mazzitelli G. e Spolverini R.