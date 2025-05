Opportunità di lavoro in Piemonte e Liguria: Cercasi rappresentanti commerciali

Merlino Pubblicità, azienda storica attiva dal 1960 nel settore della stampa pubblicitaria, oggettistica promozionale, serigrafia, tampografia e stampa etichette – ricerca agenti di commercio plurimandatari o monomandatari per ampliare la propria rete vendita nelle regioni Piemonte e Liguria.

Cosa offre:

- Provvigioni competitive e premi su obiettivi

- Formazione tecnica e commerciale sui nostri prodotti

- Supporto marketing (cataloghi annuali, sito web, materiale promozionale)

- Ampia gamma di prodotti personalizzabili per il B2B

- Zona in esclusiva (per candidati meritevoli)

Chi cerca:

- Agenti con esperienza nella vendita B2B

- Gradita provenienza da settori: gadget promozionali, stampa, automotive, industria

- Forte orientamento al risultato e capacità di organizzare il lavoro in autonomia

- Partita IVA (o disponibilità ad aprirla)

Missione: sviluppare il portafoglio clienti nel proprio territorio, promuovendo i nostri prodotti presso aziende, enti e associazioni.

Per candidarsi: inviare CV aggiornato con breve lettera di presentazione a info@merlinopubblicita.com

Oggetto email: Candidatura Agente Piemonte/Liguria



Sito web: www.merlinopubblicita.com