Sport, gioco e valori: a Sanremo la 40ª Coppa Mantovani è una festa di volley e amicizia (Foto)

Si è appena conclusa a Sanremo una straordinaria edizione della 40ª Coppa Paolo Mantovani, tappa del Torneo Ravano dedicata al Volley S3, organizzata dalla Scuola di Pallavolo Mazzucchelli con il patrocinio del Comune. Lunedì 28 aprile, il Mercato dei Fiori si è trasformato dalle 8.30 alle 16.30 in un grande palcoscenico sportivo, tra palloni, entusiasmo ed emozioni.

Protagonisti assoluti 158 bambini delle scuole primarie degli istituti comprensivi sanremesi (Volta, Poggio, S. Giacomo, S. Martino, Ceriana) e dell’Almerini, guidati da docenti e accompagnati dal supporto di 30 studenti delle medie dell’I.C. Sanremo Centro Levante, che hanno ricoperto i ruoli di miniarbitri e segnapunti.

Il format della manifestazione, come da tradizione, ha unito sport, educazione e sostenibilità: insieme ai match, si sono svolti laboratori green su alimentazione, ambiente, fair play e danza. Un minuto di silenzio ha poi unito tutti i partecipanti in un commosso momento di preghiera in memoria di Papa Francesco.

Alla fine delle 224 partite giocate, è stata premiata la squadra Squalo Smeriglio dell'Almerini (Vittoria, Edoardo, Nicolas, Bruno, Lorenzo, accompagnati dalle docenti Laura Carrozzino e Martina Filippi), davanti a Balena (Volta) e Medusa (Poggio). Le tre formazioni voleranno ora a Genova, dove si giocheranno le fasi finali il 29 maggio.

Premio Fair Play alla squadra Gamberetto (S. Giacomo), mentre il Premio Green è andato alle classi VC del Volta, IV della Scaini (S. Martino) e alle squadre Velella e Medusa di Poggio.

Durante le premiazioni, Maria Rita Galliano, presidente della Scuola di Pallavolo Mazzucchelli, ha voluto ringraziare tutte le autorità, il personale ASL, i volontari della Croce Rossa, la Polizia Locale, gli educatori e soprattutto bambini, famiglie e docenti:

"Grazie per il grande impegno e la voglia di giocare e stare bene insieme, energie green e valori che tanto piacciono alla nostra scuola. In bocca al lupo alle squadre per la finale di Genova e appuntamento alla prossima edizione!"

Un successo educativo e sportivo, che ha trasformato una giornata di volley in una vera e propria festa di condivisione.