"Rifiuti abbandonati vicino al Don Orione: una brutta immagine per chi visita Sanremo"

Egregio Direttore,

la foto in allegato è stata scattata presso l’Istituto Don Orione, dove attualmente si stanno svolgendo i lavori per i giardini di Regina Elena. In quell’area vengono raccolti lo “zetto” (termine usato localmente per indicare materiale di scarto) e il materiale di risulta del cantiere.

Va bene che si tratti di un cantiere, ma l’abbandono di rifiuti non fa certo parte del progetto. Purtroppo, siamo di fronte a un gesto di inciviltà che rovina l’immagine della nostra città, soprattutto in un periodo in cui i turisti – in questo caso quelli che alloggiano nella zona della Sanremo vecchia – sono numerosi, complice il ponte del 1° maggio.

Un ringraziamento e un augurio per la Festa dei Lavoratori va agli operatori di AMAIE Energia, che ogni giorno si trovano a dover fronteggiare situazioni simili, frutto di comportamenti inaccettabili.

Distinti saluti