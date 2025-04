Sinner, allenamento a Montecarlo con Sonego: Jannik corre verso Roma - Video

(Adnkronos) - Jannik Sinner e l'allenamento con Lorenzo Sonego verso gli Internazionali d'Italia. Sonego lo aveva detto qualche tempo fa in un'intervista al quotidiano La Repubblica: "Sto con Sinner, sarò felice di allenarmi con lui appena finirà lo stop. Jannik può sempre contare su di me. E l'attesa non farà che aumentare la sua voglia". Proprio ieri, il numero uno al mondo si è allenato a Montecarlo con il compagno di squadra in Coppa Davis, in vista del gran rientro agli Internazionali di Roma.

Scambi intensi, pause, qualche risata. Anche oggi Jannik si è divertito sul campo con Sonego per qualche ora, intento a riprendere familiarità con la terra rossa in vista del debutto del Masters 1000 capitolino. E sui social, tantissimi tifosi hanno apprezzato la vicinanza tra i due azzurri. Fotografia di un legame d'amicizia capace di superare i confini del campo da tennis. Il countdown per il ritorno avanza così.