Ventimiglia, k1 e kick boxing: Karate Fight Contact fa il botto al World Championship 2025

Karate Fight Contact di Ventimiglia fa il botto al World Championship 2025 WBFC WKAFL WFC di k1 e kick boxing andato in scena domenica 27 aprile presso il palazzetto dello sport Sandro Pertini di Milano.

Una grande manifestazione di sport da combattimento, aperta a qualsiasi federazione, alla quale hanno preso parte team provenienti da tutto il mondo. Karate Fight Contact del maestro Claudio Corrias riesce a conquistare ottimi risultati nelle rispettive categorie.

Iaria Marco, 43 kg, nella categoria allievi ottiene il titolo mondiale di K1, Bandiera Andrea, kg 100, nella categoria cadetti diventa campione di kickboxing, Casillo Matteo, kg 81, nella categoria juniores ottiene il titolo di kickboxing, Amoroso Giulia, kg 50, nella categoria juniores diventa campionessa mondiale di kickboxing, Scalia Daniele, kg 60, nella categoria juniores vince il titolo mondiale di K1 e di kickboxing mentre Gangemi Matteo, kg 63, nella categoria seniores diventa campione di kickboxing e ottiene un secondo posto in K1. Infine, il veterano del gruppo Corrias Marco, kg 75, nella categoria master ottiene il titolo mondiale sia di K1 che di kickboxing. Hanno partecipato, inoltre, anche Allavena Nicolas e Iamundo Antony che, pur ben figurando nei match disputati, non sono riusciti ad ottenere un titolo.

La stagione degli atleti di Claudio Corrias continua. Tra due settimane saranno, infatti, impegnati a Genova dove cercheranno di ottenere nuovi importanti risultati.