Terza prova interregionale di motocross, Riccardo Mazzulla di Vallecrosia conquista un posto sul podio (Foto)

Riccardo Mazzulla sale sul podio. Il pilota di Vallecrosia si piazza secondo nella terza prova interregionale di motocross che si è svolta, il 27 aprile scorso, presso il Crossodromo di Crotta d’Adda (CR).

Il tracciato, noto per il suo fondo sabbioso e i salti spettacolari, ha messo alla prova i partecipanti che hanno preso parte a diverse categorie. In particolare, nella classe esordienti MX1, i piloti hanno dato spettacolo con gare combattute e risultati sorprendenti.

Una gara che ha visto protagonisti numerosi piloti determinati a dare il massimo. Tra questi anche il giovane talento locale, Riccardo Mazzulla, che ha vissuto una giornata di emozioni contrastanti. Nella prima manche il pilota vallecrosino si è reso autore di una partenza fulminea, prendendo subito il comando del gruppo. Con ritmo costante e una guida pulita, ha saputo gestire la gara in ogni fase, tagliando il traguardo in prima posizione.

Durante la seconda manche, però, Mazzulla subisce una caduta mentre era in lotta per le prime posizioni. Nonostante l’incidente, il pilota ha mostrato grande determinazione: dopo un rapido recupero è riuscito a riprendere la gara e a risalire diverse posizioni. La sua tenacia e il suo spirito combattivo lo hanno portato a concludere la gara in seconda posizione, conquistando un meritato posto sul podio.