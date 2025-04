Tennis: il viaggio di Arnaldi continua, vince e vola ai quarti di finale dell'Atp 1000 di Madrid

Madrid sembra diventata la nuova casa di Matteo Arnaldi, che vince anche il confronto con Frances Tiafoe e raggiunge i quarti di finale degli Atp spagnoli, migliorando ancora di più il suo risultato.

Dura poco meno di 100 minuti il match, con il sanremese che vince col punteggio complessivo di 6-3 7-5. Nel primo set non c'è quasi storia, con il sanremese padrone del campo, mentre nel secondo lo statunitense fa tremare le gambe ad Arnaldi, portando il confronto al 5-5, quando l'azzurro riesce nuovamente a prendere le distanze e questa volta non si fa più raggiungere.

Questa volta il riposo sarà più breve, infatti già domani scenderà in campo per affrontare il vincente tra Jack Draper e Tommy Paul, che scenderanno in campo nel pomeriggio. Ma questi sono gli "svantaggi" di chi arriva avanti in una competizione e che, sicuramente, non daranno fastidio.