Pallamano: termina con un po' di delusione dopo la trasferta a Pavia la stagione della Under 16 del Ventimiglia

Si è concluso domenica scorsa il campionato italiano Under 16 a San Martino Siccomario (Pavia). Una lunga trasferta per gli Under 16 della Pallamano Ventimiglia, per disputare le finali per il 7°, 8° e 9° posto, contro le compagini del Ferrarin e del Palazzolo.

“E' stata una trasferta un po' amara – commenta il presidente Paola Nanni – visto che siamo ritornati a casa con due sconfitte. Dicono che le sconfitte servono a crescere, io dico che servono a fare un esame di coscienza, a guardarsi dentro e chiedersi ‘dove ho sbagliato?’ Il mio pensiero è che i nostri ragazzi avrebbero potuto fare meglio, se solo fossero riusciti a credere di più nelle proprie capacità. Le qualità tecniche ci sono tutte, i progressi per ognuno di loro sono stati importanti. Nel corso dei mesi si è vista la crescita individuale, ma soprattutto una spiccata coesione tra loro e diventare una ‘squadra’, per poi perdere, a volte, lucidità nei momenti salienti, attenzione, non è assolutamente un rimprovero, ma solo l'analisi di una situazione che può solo migliorare. Non dimentichiamo che, per la maggior parte di ragazzi, questo campionato, era la prima esperienza importante fuori Provincia e il confrontarsi con squadre più strutturate e blasonate, ha fatto loro un po' tremare le ginocchia. Le basi per ripartire ci sono e sono molto solide per ricominciare al meglio la prossima stagione e raggiungere i risultati che si meritano”.

Il presidente commenta anche la prestazione di Gabriele Lo Coco: “Ottimo giocatore che, in questa occasione, ha esordito tra i pali per far rifiatare il portiere titolare Samuele Campodoni. Gabriele ha onorato nel migliore dei modi il suo nuovo ruolo, salvando diverse volte la porta. Nascerà una stella? Io credo di si. Colgo l'occasione per ringraziare di cuore le mie insostituibili colleghe Debora Amico, vice presidente, che con la sua proverbiale precisione si è occupata della parte burocratica; la nostra dirigente Simona Campodoni sempre presente e che a San Martino è stata parte attiva, occupandosi anche del tavolo, in collaborazione con le altre squadre; il nostro coach Massimo Agnese e i suoi giovani collaboratori; naturalmente il gruppo di genitori che, con dedizione, ha seguito la squadra domenica scorsa e in tutte le occasioni in casa e fuori casa e ringrazio ovviamente i nostri sponsor per la loro fiducia. La stagione prosegue con gli allenamenti e gli impegni dedicati al Beach Handball".