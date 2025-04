Ginnastica: la Riviera dei Fiori alla prima prova del Campionato Nazionale Gold a Milano

Si è svolta domenica scorsa a Milano la prima prova del Campionato Nazionale Individuale Gold di trampolino elastico, zona tecnica 1 (tutte le società del Nord). La gara, organizzata dalla Milano 2000, è una delle prove di questa sezione olimpica della FederGinnastica con il più alto coefficiente di difficoltà. Ottimi i risultati ottenuti dai ginnasti della Riviera dei Fiori, a riprova che il lavoro portato avanti dai tecnici Damiano Giunta, Nicla Londri, Giulia Bellone ed Elisa Addiego e le collaborazioni in atto da tempo con la Kelo Trampo (Francia) e la Milano 2000 risultano efficaci e gratificanti per l’intera sezione.

Nella categoria Allievi 1 ( i più giovani in gara) vittoria con un buon margine per Giacomo Cioffi, nelle junior femminile argento per Matilde Sappia e nelle senior Alice Dosio si classifica al 5 posto con punteggi in linea con le migliori della sua categoria. Il trampolino ci vedrà protagonisti alle finali nazionali in programma a Fano dal 30 maggio al 2 giugno nelle varie tipologie di gare proposte.

Archiviata la trasferta lombarda, l’intero staff tecnico societario supportato dal direttivo e collaboratori esterni, sta preparando l’organizzazione della seconda edizione del Sanremo Gym Festival in programma presso il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori di Valle Armea dal 9 all’11 maggio . L’evento, patrocinato dal Comune di Sanremo, inserito negli eventi ufficiali di Liguria Regione Europea dello Sport 2025 , può contare sulla prestigiosa collaborazione con ‘Stelle nello Sport’ e i suoi sponsor istituzionali che saranno a Sanremo durante la manifestazione. Il festival, gara fuori calendario approvata dalla Federazione Ginnastica, si preannuncia una vera festa di queste spettacolari discipline, con gare nelle 4 sezioni olimpiche e un ricco programma della ginnastica per tutti col coinvolgimento di atleti di ogni età, in prevalenza giovanissimi. "La nostra associazione - sottolinea la dirigenza della RdF - da molti anni aveva in progetto un evento di questo tipo, e , finalmente, grazie ad una palestra dedicata al nostro sport resa disponibile dall’ Amministrazione di Sanremo, e la collaborazione con alcune affiliate FGI del territorio, possiamo realizzare questo nostro ambizioso ‘format’ competitivo e promozionale che ha avuto un inaspettato alto numero di iscritti".

La Riviera dei Fiori sarà inoltre presente al Teatro Ariston al prestigioso evento promosso dallo CSEN regionale ‘Tutti Ballano Sanremo’. Tre le coreografie ‘ginniche’ proposte in questa occasione con una collaborazione in una quarta coreografia proposta dalla Polisportiva dei Fiori 2.3.La nostra Associazione , da sempre, oltre a svolgere un ‘intensa attività agonistica di livello ed essere disponibile nell’organizzazione di gare ed eventi, non trascura l’attività ludico –promozionale che , domenica 4 maggio all’Ariston, coinvolgerà circa 70 ginnasti. Per poter svolgere al meglio i nostri ‘progetti’, siamo interessati ad eventuali forme di collaborazioni economiche , sponsorizzazioni e , con piacere, ci proponiamo per una donazione del 5x mille indicandoci nelle dichiarazioni dei redditi quale Asd Ginnastica Riviera dei Fiori CF. 90016660087.