Badalucco: domenica prossima la quarta edizione del ‘Trail Gli Ulivi’, due le gare in programma

Mancano ormai pochi giorni alla quarta edizione del 'Trail gli Ulivi', in programma prossima a Badalucco, che quest’anno oltre alla 10 Km presenta una versione lunga da 27 Km. La gara, valida come UTMB INDEX QUALIFIER 20K , condurrà gli atleti in gara fino all’anticima di Monte Ceppo. La prova andrà ad affiancare il più tradizionale TRAIL GLI ULIVI SHORT sulla distanza di 10 km (650 mt D+). Le iscrizioni, tramite procedura on line sul sito, termineranno entro e non oltre le 24 del 2 maggio.

Sarà comunque possibile effettuare l’iscrizione “in presenza”, oltre che procedere al ritiro del pettorale e del pacco gara, secondo le seguenti modalità:

- sabato 3 maggio (nuove iscrizioni per entrambe le gare) presso il gazebo allestito nelle vicinanze de La Palestra La Pineta in Viale delle Palme 40/b Taggia, dalle 15 alle 19.

- domenica 5 maggio (nuove iscrizioni per la sola 10 Km) presso lo stand allestito in zona di partenza, dalle 6 alle 9.

L’appuntamento con le gare è per domenica in piazza Duomo a Badalucco orari di partenza differenziati a seconda della distanza.

'Trail gli Ulivi - Long':

Ore 7,30 ritrovo sulla linea di partenza

Ore 7,45 briefing pre partenza

Ore 8,00 Partenza

'Trail gli Ulivi Short':

Ore 9,00 ritrovo sulla linea di partenza

Ore 9,15 briefing pre partenza

Ore 9,30 Partenza

Il tempo massimo per concludere sarà 3 ore per la prova short 6 per la Long. La manifestazione, organizzata dalla Naturun Team Valle Argentina, è riconosciuta di interesse nazionale dell’Ente di Promozione Sportiva CSEN, si svolge con il patrocinio del Comune di Badalucco e in collaborazione con il Soccorso Alpino e Speleologico e la Croce Verde Arma Taggia.

Come previsto dal Regolamento di gara (Art.11), gli atleti partecipanti al TRAIL LONG 27 K dovranno scaricare GEORESQ, l’App gratuita (disponibile su APP Store e Google Play) che, in caso di pericolo di vita, permette di inviare un segnale di allarme direttamente al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, comunicando posizione e percorso. L’app, il cui utilizzo è fortemente consigliato anche per i partecipanti al TRAIL SHORT, dovrà essere attivata prima della partenza. La traccia GPX del percorso del TRAIL LONG è disponibile sul sito internet dell’ASD. Suggeriamo agli atleti di fruirne e di effettuarne l’upload sul proprio sportwatch o tramite l’APP KOMOOT

Per ogni ulteriore dettaglio e per ogni necessità di chiarimento, è possibile contattare la segreteria all’indirizzo mail naturunteamk40@gmail.com.