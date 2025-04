Taggia, interventi al Rio Lampedusa: la Giunta approva la variante per completare i lavori

La Giunta comunale di Taggia ha approvato una perizia di variante suppletiva per i lavori di ripristino della funzionalità e della sezione di deflusso del Rio Lampedusa, intervento fondamentale per la sicurezza idraulica del territorio. Il provvedimento riguarda una serie di modifiche tecniche emerse in corso d’opera, per un incremento contrattuale pari a 21.977,96 euro, senza variazioni sul quadro economico complessivo dell’intervento che resta fissato a 300.000 euro.

Il progetto fa parte del terzo piano stralcio degli interventi urgenti per la messa in sicurezza del territorio ligure colpito dagli eccezionali eventi meteo del 2019, finanziato con contributo regionale e ricompreso nei decreti del Commissario Delegato OCDPC. In particolare, il lavoro consiste nella rimozione di materiale alluvionale per ripristinare il corretto deflusso delle acque del Rio Lampedusa, in zona Taggia capoluogo.

L'operazione, affidato all’impresa Masala Srl di Camporosso a seguito di gara, era stato avviato lo scorso gennaio e, come illustrato dal direttore dei lavori, l’ingegnera Stefàna Vercesi, ha richiesto una revisione progettuale a causa di esigenze emerse durante l'esecuzione. La perizia di variante ha previsto nuove lavorazioni senza superare i limiti normativi, mantenendo la copertura finanziaria all’interno dei fondi già assegnati.

Il responsabile unico del procedimento, ha rilasciato parere positivo, confermando la legittimità tecnica e contabile dell’operazione. La delibera è stata approvata all’unanimità dalla Giunta, con l’immediata eseguibilità per garantire la prosecuzione dei lavori nei tempi previsti.