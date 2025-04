Eccellenze del territorio e operatori locali protagonisti della 12a edizione di Meditaggiasca & Expo Valle Argentina Armea

Dopo il Festival dei Fiori di Sanremo, con la primavera che entra decisamente nel vivo, il tour del progetto “Filiera Locale: insieme per un futuro sostenibile”, promosso dall’Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria, prosegue sabato 3 e domenica 4 maggio a Taggia in occasione della 12a edizione di Meditaggiasca & Expo Valle Argentina Armea, tradizionale appuntamento per la valorizzazione di un territorio le cui eccellenze agricole, sapientemente lavorate, vengono messe a disposizione dei cultori della cucina e diventano straordinarie proposte dei ristoratori locali. Le olive taggiasche, l’olio evo e altri prodotti della vallata, a km0 o quasi, saranno tra gli attori principali dell’area espositiva e tra gli ingredienti principi degli show cooking proposti nel corso dell’evento.

“Meditaggiasca & Expo Valle Argentina Armea è un appuntamento consolidato, una bella festa, nel cuore di Taggia, una kermesse importante anche dal punto di vista dell’incoming – afferma il presidente dell’Azienda Speciale, Enrico Lupi” -. Approfittando del ponte, tanti saranno i turisti che grazie all’evento potranno scoprire e apprezzare le nostre eccellenze, l’olio extravergine di oliva e gli altri prodotti tipici, anche a tavola, affollando i tanti locali di livello, sulla costa e nell’entroterra”.

Anche questa occasione sarà propizia per incontri tra i produttori e i rappresentanti della ristorazione e del commercio, al fine di promuovere il consumo consapevole delle materie prime locali e sviluppare un’economia quanto più sana e sostenibile. I protagonisti dell’intera filiera e i rappresentanti delle associazioni di categoria, nel corso della giornata inaugurale, avranno modo di raccontare le proprie esperienze e presentare le più significative iniziative in cantiere. Attese anche numerose autorità. Le interviste saranno realizzate direttamente nell’area pedonale, dove sarà appositamente allestito un elegante salotto, anche a beneficio dei visitatori più curiosi e interessati, che potranno seguire gli interventi dal vivo e porre domande ai presenti.

Il percorso del progetto “Realizzazione dei contratti di filiera tra produttori agricoli, ristoratori, botteghe di paese, botteghe di città, supermercati” proseguirà da venerdì 9 a domenica 11 maggio a Diano Marina e nel Golfo Dianese in occasione di “Aromatica, profumi e sapori della Riviera Ligure”.