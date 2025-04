Volley: continua il finale di stagione super positivo per la NLP Sanremo, vittoria interna della Under 12

Anche nel finale di stagione, la NLP Sanremo non smette di regalarsi soddisfazioni andando ad aggiungere un'altra vittoria al proprio bottino. Questa volta è il turno della Fisiomed NLP, squadra iscritta al campionato FIPAV Under 12, che domenica scorsa ha ottenuto una vittoria contro il Riviera Volley. Partita subito sui binari giusti, con il primo set che va a favore della formazione matuziana (25-18) ma secondo set invece più combattuto e deciso alle battute finali (23-25) per la Riviera Volley. Nell'ultimo e decisivo set però la Nlp mette in mostra tutti i miglioramenti e la netta crescita durante l'anno, prendendo subito un buon vantaggio e chiudendo 25-17.

In Serie D la NLP, dopo aver meritatamente ottenuto la salvezza, ha davanti a sè ancora due impegni che serviranno a delineare la classifica finale tra il girone A e il girone B. La Controcorrente quindi affronterà il Cus Genova in un doppio scontro, andata e ritorno, in cui le ragazze matuziane vorranno confermare ciò che di ottimo è stato fatto durante l'anno. I due match si giocheranno l'11 maggio alle 18 al Mercato dei Fiori di Sanremo ed il ritorno il 17 alle 20 a Genova, al Palacus Romanzi.