Sanremo: torna la grande boxe nella città dei fiori, sabato il ‘Trofeo Casinò con tre match tra professionisti

Il pugilato di alto livello torna nella città dei fiori grazie all'organizzazione della ‘Sanremo Boxe’, da oltre mezzo secolo una realtà presente sul territorio e ben conosciuta in ambito sia regionale che nazionale.

L'appuntamento è il 'Trofeo Casinò Sanremo', in calendario il prossimo sabato a partire dalle 17 al Teatro dell'Opera del Casinò, dove verrà allestito il ring che ospiterà tutti i match in programma. Tra i 15 incontri della riunione ci sono quattro importanti finali regionali liguri Under 19 (Youth) che mettono in palio il pass per le finali nazionali che si svolgeranno nel prossimo mese di novembre, due match femminili, incontri di sotto-clou e soprattutto ben tre match di professionisti.

La maggior parte degli incontri si svolgerà sulla distanza delle tre riprese (da 3 minuti) mentre i match dei pugili professionisti dureranno tra i 6 e gli 8 round. Tra i finalisti regionali della categoria Youth ci sono anche due pugili della ‘Sanremo Boxe’: Thomas Villa e Ryan Mounassef, impegnati nelle categorie 55 e 65 kg. Diversi altri pugili della nostra provincia saliranno sul ring negli incontri di 'sottoclou', in rappresentanza di ben quattro società locali: ‘Fighting Boxe’ di Imperia, ‘Gladiator’ di Ventimiglia, ‘Team Moschitta’ di Camporosso, oltre naturalmente alla ‘Sanremo Boxe’.

Il gran finale della riunione sarà interamente dedicato a tre match di pugili professionisti: si inizierà con la sfida tra Federico Schinina (Rossetto Boxe GE) e il georgiano Giorgi Gotchoshvili per la categoria superwelter, cui seguirà un altro match tra superwelter, quello tra Francesco Zito della Gladiator Ventimiglia e il moldavo Ruslan Sudarev.

Infine il match clou vedrà sfidarsi Daniele Reggi della Palestra Testudo di Milano e il britannico Paul Hilz. Per Reggi si tratterà di un test probante sulle 8 riprese in preparazione della sua sfida per la conquista del titolo tricolore, in data ancora da definire.

“E’ un evento importante – ha detto l’Assessore al Turismo, Alessandro Sindoni – in chiave sportiva per il ritorno della nobile arte della boxe che da lustro alla nostra città ed alla casa da gioco matuziana”.

“Grazie al Comune di Sanremo per il patrocinio – evidenzia l’organizzazione - al Casinò per l'ospitalità, alla Federazione Pugilistica Italiana della regione Liguria e la Scuola di Pugilato Testudo di Milano.