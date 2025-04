Il Sanremo Rugby porta avanti il progetto Seven, l’Under16 maschile al torneo di Cogoleto

Nel fine settimana l’Under16 maschile Seven del Sanremo Rugby è stata protagonista del raggruppamento organizzato dalle Vespe al campo ‘Calcagno’ di Cogoleto. Oltre ai padroni di casa, hanno preso parte al torneo anche gli Amatori Genova.

“Le partite non sono andate al meglio, la squadra si è abbattuta dopo aver perso il primo incontro - commenta Davide Montpilier, allenatore dell’Under16 biancazzurra - negli ultimi due impegni si è alzato il morale, ma non è bastato per portare a casa la vittoria”.