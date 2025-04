Sanremo: HbRun 2025, acquistato materiale medicale per la Croce Verde, la consegna a Palazzo Bellevue

E’ stato consegnato, questa mattina al presidente della Croce Verde di Sanremo Antonio Pizzolla, il materiale medicale acquistato con il ricavato della terza edizione della HbRun (Heart & Brain Run), la trail a scopo benefico nata con l'intento di avvicinare le persone allo sport per contrastare le malattie cardiovascolari e che prevede che l'intero ricavato venga destinato, ogni anno, ad enti differenti per l'acquisto di materiale sanitario.

Svolta il 17 novembre scorso, la terza edizione ha raggiunto il ‘sold out’ con 150 iscritti: il ricavato è stato destinato alla Croce Verde di Sanremo che ha richiesto del materiale per la didattica del parto in emergenza e un sistema di ritenuta kangoofix per il trasporto in ambulanza del neonato.

La consegna è avvenuta nella Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue alla presenza dell'assessore al turismo e allo sport Alessandro Sindoni da parte delle due ideatrici dell'evento, la dottoressa Annamaria Nicolino (Struttura Complessa Cardiologica Utic Ospedale Santa Corona) e la dottoressa Marta Vitali (TSRM, Senologia Clinica e Screening Mammografico Trento). Sono intervenuti anche Gianfranco Adami (segretario della Pro Loco San Pietro), Maurizio Ferratusco e Danilo Sappia (ideatori e curatori del percorso) e Paolo Masselli (promotore dell'iniziativa).

“Ringrazio gli organizzatori - dichiara l'assessore Alessandro Sindoni - per essersi tanto adoperati nella realizzazione eli un appuntamento che sta crescendo sempre di più dal punto di vista sportivo e che rappresenta una bella occasione per fare beneficenza. L'amministrazione comunale è lieta di sostenere eventi come questi, capaci di sensibilizzare sull'importanza del movimento per la nostra salute. L'appuntamento, quindi, è alla prossima edizione che, ne sono certo, saprà regalare altre belle emozioni”.

E gli organizzatori concludono: "Ricordiamo che; come di consueto, HBRUN è avvenuta a seguito dell'evento scientifico multidisciplinare ‘Heart and Brain Disease’ dedicato ai professionisti del settore sanitario. Un altro appuntamento importante per sensibilizzare quanto sport e salute vadano di pari passo. Desideriamo ringraziare gli sponsor intervenuti, ma soprattutto tutti i partecipanti che ogni anno contribuiscono alla riuscita dell'evento. E un ringraziamento particolare all'assessorato al turismo per il sostegno”.