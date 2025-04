Ginnastica, weekend di soddisfazioni sportive per le atlete della 'Insieme Sanremo' (Foto)

Weekend molto impegnativo per le ginnaste ed i tecnici della ASD Insieme Sanremo. Venerdì 25 aprile, a Daverio (Varese), hanno partecipato alle competizioni di Eccellenza, il livello più alto del Programma CSEN, le più piccole dei gruppi Élite ed Agonistica dell’Associazione sanremese. Dana Marino (categoria Esordienti), Valeria Vota (categoria Allieve A) e Myriam Bestagno, Chiara Tomasulo, Teresa Vota, Sofia Barillari (categoria Allieve B) si sono cimentate nei quattro attrezzi della ginnastica artistica previsti dal Programma di Eccellenza 1: corpo libero, trave, volteggio e parallele asimmetriche. Per queste ginnaste è stata la prima esperienza interregionale in Lombardia ed è stata sicuramente importante per il prossimo appuntamento del Campionato, cioè le Finali Nazionali di Cesenatico.



Domenica 27, invece, ad Agrate Brianza (Monza e Brianza), sono scese in campo le veterane che per la prima stagione sportiva hanno affrontato le gare di Eccellenza 3 (la più difficile e che richiede l'esecuzione di elementi molto complessi) e di Eccellenza 2. Prima Matilde Pescador e Rebecca Amoretti (categoria Master - E3) e poi Giorgia Giovannini ed Enkela Dalani (categorie J2 e S2 - E2). Proprio alla fine dell’esperienza lombarda sono arrivati due podi: Giorgia Giovannini ha vinto la specialità Volteggio ed è arrivata 2ª alla Trave. La positiva trasferta fuori regione proietta ginnaste e tecnici verso fine maggio per i Nazionali CSEN 2025.

Infine, l'Associazione e le istruttrici ringraziano le atlete e le loro famiglie per la disponibilità, l'impegno ed il supporto che dimostrano ad ogni occasione.