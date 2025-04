Calcio giovanile. Vittoria e primo posto in classifica per l’Under14 dell'Ospedaletti nella qualificazione ai regionali 25/26

Grazie alle reti di Perato e Lanteri, i Giovanissimi Under14 dell’Ospedaletti vincono contro la Junior Soccer e proseguono nella loro marcia in vetta alla classifica del girone per la qualificazione ai regionali 2025/2026.

Nel prossimo fine settimana i ragazzi di mister Marco Anzalone inizieranno il mini-girone di ritorno affrontando in trasferta l’Imperia.

Giovanissimi Provinciali Under14

Junior Soccer - Ospedaletti 0-2

Marcatori: Perato, Lanteri

Ospedaletti: 1 Demarchi, 2 Laabioua, 3 Asciutto, 4 Abidi, 5 Borella, 6 Martelli, 7 Alioui R., 8 Sismondini, 9 Aschero, 10 Perato, 11 Lanteri

A disposizione: 12 Loffredo, 13 Cavicchia, 14 Ragazzoni, 15 Burluni, 16 Alioui A., 17 Oleastri Rodrigues, 18 Tagliatini, 19 Conoscenti, 20 Spano

Allenatore: Marco Anzalone