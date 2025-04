A Sanremo si corre in pista e sulle strade dei rally mondiali con la scuderia 'E-Sport'

A Sanremo non si corre solo sulle auto vere da rally. Con una storia delle quattro ruote antica, nella città dei fiori è nata nel luglio 2024 la E-Sport Sanremo, una squadra corse per gareggiare virtualmente nei campionati Ea Wrc, grazie all'ingresso immediato di tre amici.

In pochi mesi, per merito dell'intraprendenza dei tre appassionati, la scuderia è diventata subito un punto di riferimento forte nell'ambiente del SimRacing e, ad oggi, vanta 27 piloti ufficiali iscritti di cui molti provenienti dalla nostra zona iscritti nei vari campionati italiani. Con la creazione di E-Sport Italia ha partecipato a diversi campionati esteri con ottimi risultati.

Attualmente la scuderia organizza alcuni trofei multiplayer on line, dedicati ai campioni del mondo rally oltre ad un vero e proprio mondiale con più di 300 piloti iscritti da tutto il globo ma anche il Rally di Sanremo, cavallo di battaglia della Scuderia.

L'organizzazione attualmente si sta concentrando nell'apertura ad altri simulatori su pista, con assetto da corsa e competizione ma anche ‘Le Mans Ultimate’, per soddisfare tutti i partecipanti anche per le corse su pista. Per informazioni e per iscriversi alla scuderia si possono utilizzare i diversi profili social e soprattutto il canale discord per potersi collegare in vocale nelle varie chat room della scuderia.