Taggia, "Riunione di Famiglia": incontro per genitori e adulti con il dottor Fulvio Rombo

Dopo il primo appuntamento a Badalucco, continua il ciclo di incontri gratuiti "Riunione di Famiglia" con un secondo importante appuntamento dedicato agli adulti e ai genitori di oggi.

Questa sera, martedì 29 aprile, alle ore 20.30, presso La Rotonda (via San Francesco 203, Taggia - Levà), si terrà l'incontro dal titolo: "Funzionare o esistere? Essere adulti e genitori oggi", con il Dott. Fulvio Rombo, psicologo e psicoterapeuta.

In un'epoca in cui il ruolo di genitore e quello di adulto sembrano diventare sempre più complessi e carichi di aspettative, l'incontro offrirà spunti di riflessione e strumenti pratici per interrogarsi sul proprio modo di vivere e di educare.

L'iniziativa, organizzata dall’Associazione Effetto Farfalla APS all'interno del progetto "La Rotonda – FamigliE in corso", è realizzata in collaborazione con le cooperative Jobel, L'Ancora e l'associazione ANGSA Imperia, con il contributo del Comune di Taggia.

La partecipazione è gratuita. Maggiori informazioni al numero 370 1301774.