Enduro, PSV Ng Team di Vallecrosia in trasferta in Francia (Foto e video)

Ottimi risultati per la PSV Ng Team di Vallecrosia in trasferta in Francia. Gli atleti, nel fine settimana, hanno partecipato a una gara di enduro oltre confine caratterizzata da quattro prove speciali: la Loup du bois noir. 150 gli atleti alla partenza. "Forse una delle gare di enduro più interessanti oltre frontiera della PACA" - fa sapere la PSV Ng team - "La Loup de bois noir a Breil è completamente a vista, cioè senza possibilità dei riders di provare le prove speciali prima e così memorizzare passaggi e linee". La competizione è stata affrontata dalla Psv Ng Team con due atleti che hanno marcato un inizio stagione decisamente motivante. "Emiliano Leone, atleta under 19, in categoria alla fine delle quattro prove speciali si piazza 21esimo assoluto su 150 atleti e sesto di categoria con il tempo di 16.37" - dice la Psv Ng team.

"In tutte le prove speciali non ho spinto per timore di perdere aderenza e feeling con la bici essendo la mia prima competizione a vista" - commenta Emiliano Leone - "Il mio obiettivo era quello di arrivare in fondo cercando una guida più rotonda possibile anche se qui, in questo contesto, non è stato assolutamente facile. Sono comunque contento dell'inizio della stagione, ora cercherò di migliorare il focus mentale per proseguire verso gli altri appuntamenti agonistici della stagione che mi aspettano".