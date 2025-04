Ciclismo: show ligure a Reggio Emilia per il sodalizio sanremese 'Contraband Cycling Team' (foto)

È stata una giornata di sole, natura e velocità quella vissuta ieri a Reggio Emilia, dove ben 180 atleti si sono dati battaglia su un circuito filante, tutto curve e adrenalina.

Tra i protagonisti assoluti, la Contraband Cycling Team ha brillato con grinta e risultati: in ogni categoria, almeno una Piccola Canaglia si è piazzata nella top five, confermando la crescita esponenziale del team. Da incorniciare l’esordio di Thomas Puppo, subito protagonista nella Categoria G1, e delle fantastiche sorelle Bertagni, Alexia (G5) e Nicole (G2): al debutto, hanno mostrato una tenacia da veterane e una passione che promette scintille per il futuro.

A coronare una giornata perfetta, è arrivato anche un fantastico terzo posto di squadra, frutto dell’impegno non solo dei piccoli atleti, ma anche delle loro famiglie, che con amore, sacrificio e chilometri macinati hanno reso possibile questa splendida esperienza fuori regione.

Le Piccole Canaglie non perdono occasione per farsi riconoscere e tengono alto il nome di Sanremo e della Liguria, dimostrando carattere e qualità anche ben lontano dai confini di casa. La Liguria a Reggio Emilia si è fatta sentire eccome: e questo è solo l’inizio!