Taggia: pomeriggio di festa per genitori ed alunni al Nido d’Infanzia Comunale 'Girotondo' di Taggia (Foto)

In una splendida giornata di sole, le famiglie dei bambini del Nido d’Infanzia Comunale Girotondo di Taggia, gestito dalla Coop. Nuova Assistenza, sono state invitate ad un pomeriggio di festa organizzato dalle educatrici. Nei due giardini sono stati allestiti diversi giochi, pensati per coinvolgere attivamente i bambini insieme ai loro genitori.

Il filo conduttore dell’evento è stato riscoprire i “giochi di una volta”: ruba bandiera, salva la pallina, il gioco della sedia a ritmo di musica e un percorso stradale in cui un genitore trainava la macchinina su cui era seduto il bambino/la bambina. Al termine dei giochi, le famiglie si sono riunite per collaborare alla ricomposizione di una frase, simile a un puzzle: "Tanta voglia di crescere, per poi accorgersi che rimanere bambini è la cosa più bella che ci sia".

Al termine della festa, tutte le famiglie hanno espresso gioia e entusiasmo per aver avuto l’opportunità di mettersi in gioco, trascorrendo insieme un pomeriggio spensierato.