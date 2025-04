Taggia: al Nido d'Infanzia 'La Nuvola' torna con il 'Laboratorio di Primavera' (Foto)

Visto il grande successo del laboratorio di Natale, apprezzato dalle famiglie che frequentano il Nido d’Infanzia Comunale “La Nuvola”, gestito dalla Coop. Nuova Assistenza di Novara, l'equipe educativa ha deciso di offrire un'esperienza simile per il “Laboratorio di Primavera”.

In uno spazio dedicato unicamente ai genitori, è stata proposta la lettura dell'albo illustrato "Il Progetto" di Brigitte Minnie & Kaatje Vermeire, che ha come tema la genitorialità e i "progetti" che si fanno, appunto, quando si decide di mettere al mondo un bambino. Sulla linea della programmazione educativa dell'anno, dove i bambini stanno esplorando temi legati alla cura, all'amore e alla gentilezza, i genitori sono stati invitati a scrivere su un foglio a forma di cuore il valore che vorrebbero trasmettere al proprio bambino. Divisi in gruppi di lavoro, i genitori si sono confrontati sulle emozioni suscitate dalla lettura e sui pensieri espressi nei loro cuoricini. Successivamente, per ogni valore emerso, il gruppo ha individuato e annotato su dei fogli alcune azioni concrete da vivere insieme ai propri figli, per favorire l’apprendimento di quel valore. Ogni giorno, un nuovo fiore sarà appeso all’ingresso, per ricordarci l’impegno condiviso di crescere insieme attraverso piccoli gesti.

Al termine del riposo pomeridiano, i bambini si sono riuniti ai genitori per un'attività manipolativa: con le mani nella terra, hanno “seminato” il cuoricino scritto in precedenza dai genitori, insieme a piccoli semi di fiori. Con queto gesto simbolico, è nato l'impegno a prendersi cura della piantina e, giorno dopo giorno, a coltivare anche il valore scelto. I genitori hanno vissuto con entusiasmo questa opportunità di confronto e condivisione con le altre famiglie, lasciando una preziosa traccia dei loro pensieri a conclusione dell'esperienza.