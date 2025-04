Matteo Arnaldi, impresa a Madrid: festa al Circolo tennis di Sanremo, ora testa a Dzumhur

C'era un sacco di Sanremo con Matteo Arnaldi a Madrid, nel match in cui è riuscito ad avere la meglio su Novak Djokovic, uno dei migliori tennisti al mondo, forse il più grande, se consideriamo gli ultimi 5 anni.

A fianco a lui c'era Matteo Civarolo, direttore del Sanremo Tennis Team e coach di Arnaldi, che ha assistito all'incontro da bordo campo. E anche dal Circolo tennis di Sanremo non è mancato il tifo: "Eravamo tutti qui a guardare la partita, anche il nonno di Matteo era presente - racconta il presidente Riccardo Civarolo - e tutto sommato dico che ero anche ottimista. Si trovava davanti a uno dei più grandi, sono quelle sfide che se affrontate col giusto entusiasmo possono solo finire bene. Sicuramente ha aiutato che Djokovic non stesse benissimo, anche se per un momento sembrava potesse cambiare l'inerzia. Matteo però è stato bravo, è un ragazzo disciplinato che si allena sempre con attenzione, e anche per questo è arrivato lì; poi non stava nemmeno attraversando un grande momento, ma questa volta è riuscito a battere uno dei primi al mondo. Adesso può succedere di tutto, certo col suo prossimo avversario forse dopo aver battuto Djokovic parte favorito, ma non si può mai dire".

Ora ad attendere Arnaldi sarà il bosniaco Damir Dzumhur che, per un curioso scherzo del destino, è stato più volte nei circuiti giovanili avversario di Matteo Civarolo (entrambi sono nati nel 1992 e hanno disputato un paio di finali da avversari tra gli under 12 e gli under 14). E chissà che nelle prossime 24 ore non gli darà qualche dritta su come affrontarlo: "Ne parleremo poi bene da domani (oggi, ndr), in fondo sono qui anche per questo (ride). Sappiamo che Dzumhur gioca molto bene da fondo campo e ha una buona mano. Il servizio forse è il suo punto debole, quindi potrebbe essere una tattica giocare sulle risposte e poi provare a costruire di lì il gioco, puntando anche sul tipo di superficie, visto che la terra non è il suo terreno ideale. Sappiamo che comunque è un giocatore forte e nell'ultimo anno sta giocando molto bene".

Manca quasi il tempo per esultare dopo la vittoria con Djokovic, ma un pensiero all'impresa fatta viene comunque dedicata, guardando però fin da subito a cosa si offre all'orizzonte: "La partita sarà lunedì, quindi dovremo metterci subito a lavorare: manca quasi il tempo per festeggiare, ma sicuramente siamo contenti, ha fatto una partita strepitosa però ora dobbiamo concentrarci sul prossimo turno". E sicuramente Sanremo e il Circolo tennis cittadino saranno al suo fianco anche stavolta.