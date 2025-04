Calcio. Sanremese ko col Gozzano, Scalise "Anche il pari ci sarebbe stato stretto"

La Sanremese chiude gli impegni casalinghi con un ko contro il Gozzano, che vince 1-0 al "Comunale": il gol decisivo è di Pavesi al 37' del primo tempo.

Questo il commento di mister Manuel Scalise: "Primo tempo così così, nella ripresa abbiamo giocato a una sola porta, il loro portiere è stato migliore in campo. Per quello che abbiamo creato ci sarebbe stato stretto pure il pareggio, e invece siamo a commentare una sconfitta".

Tante variazioni sulla formazione schierata e sul modulo, come una squadra ampiamente salva già da due giornate può ed è anche giusto che faccia. Ma Scalise non vuol sentir parlare di "seconde linee": "Ai ragazzi rinnovo i miei complimenti. Sicuramente nelle partite casalinghe avremmo potuto raccogliere qualcosa in più, ma penso che la gente si sia divertita, avendo visto una squadra compatta, ordinata, e che ha centrato l'obiettivo salvezza con quattro turni d'anticipo. Ora a Bra proveremo a chiudere al meglio il nostro torneo".